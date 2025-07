Musah, il Napoli non molla: attenzione alla Juventus

Il Napoli, nonostante il sondaggio per Fabio Miretti della Juventus, starebbe continuando a visionare Yunus Musah del Milan. Attenzione, però, proprio ai bianconeri che sembrerebbero interessati allo statunitense per il centrocampo

Un Napoli prendi tutto

I partenopei, stando a quanto quello raccolto dalla nostra redazione, vorrebbero fare almeno un altro colpo a centrocampo per poi concentrarsi a provare a prendere un ultimo difensore e il secondo portiere. Ruoli delicatissimi, dove servirà gente pronta e non solo scommesse.

In tal senso, però, i partenopei stanno lavorando su due linee parallele: quella che porta a Fabio Miretti e quella che da su Yunus Musah. Per Miretti la situazione sembra ben più semplice da spiegare: contatto già avvenuto con gli agenti e la Juventus ha una richiesta di circa 15 milioni. Nulla più, nulla meno. Per Musah, invece, c’è da accontentare il Milan che vuole circa 25 milioni e non vorrebbe cedere in Italia.

Attenzione proprio ai bianconeri

Stando ad informazioni raccolte attraverso le nostre fonti, proprio i bianconeri avrebbero sondato Yunus Musah per provare a prenderlo in questa sessione di mercato. La Juventus, forte della vicina cessione di Samuel Mbangula, vorrebbero calare un doppio colpo con Jadon Sancho e proprio Yunus Musah. Un esterno in più è quello che Igor Tudor vorrebbe, con un centrocampista che conosce la nostra Serie A, o di facile adattamento, che sarebbe il top del top.