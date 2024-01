Muschio Selvaggio, Fedez mostra la foto di un hater: sbaglia persona

Fedez ha spesso utilizzato i suoi canali social per rispondere agli haters e difendere la sua famiglia. Recentemente, durante un’apparizione a Muschio Selvaggio, ha condiviso una foto di un presunto hater chiamato Davidone. Successivamente è emerso che la persona nella foto non corrispondeva al nome menzionato da Fedez, ma rispondeva al nickname di Wazza. La situazione ha suscitato reazioni e dibattiti sul modo in cui le celebrità affrontano gli haters online.

La reazione dell’utente web

“Grazie, grazie a Fedez che non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna”, ha affermato l’utente in questione che poi ha continuato: “Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna, ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa“.

Fedez contro gli hater che augurano la morte ai figli

Fedez ha minacciato di intraprendere azioni legali contro gli haters che prendono di mira i suoi figli. Durante un’apparizione a Muschio Selvaggio, ha mostrato la foto di uno di questi haters, ma è emerso in seguito che si trattava della persona sbagliata.

L’hater aveva evidentemente utilizzato la foto del profilo di un altro utente. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui principali giornali, ma al momento Fedez non ha commentato pubblicamente l’errore.

Queste le sue parole durante il podcast: “Mi possono dire che sbaglio a mettere online i miei figli, ma io voglio che il mondo virtuale sia uguale al mondo reale. Vuoi chiedere scusa? Mi fai un bel video, se ti metti in ginocchio anche meglio… Se tocchi i miei figli, ti devasto. E’ illegale? Non me ne frega un c***zo. Se avessi saputo chi sono queste persone, avrei denunciato e basta”.