Musetti: “Mi piacerebbe incontrare il Papa, con le bestemmie sono migliorato”

L’incontro tra Papa Leone XIV e Jannik Sinner è da giorni virale sui media. Dopo la partita con Zverev, Lorenzo Musetti ha tenuto una conferenza. Durante l’intervista, al tennista sono state fatte domande non soltanto sulla sua recente prestazione, ma anche sull’eventualità di un possibile appuntamento con il nuovo Pontefice.

Il tennista, in occasione degli Internazionali, ha risposto così: “Sì, mi sarebbe piaciuto. Magari ci sarà occasione in futuro.”

Musetti, tuttavia, è ben consapevole della sua attitudine a fare esclamazioni, poco vicine al mondo cristiano, durante i match. Molti di questi episodi sul web hanno raggiunto milioni di likes e visualizzazioni.

Il tennista non si nasconde, di certo, rientro ad un dito. Ha continuato, con sorriso in volto: “È ovvio che ho questa nomea… Ma è una nomea sulla quale credo di essere migliorato. Poi per me non è facile non esternare, anche se si tratta di una bestemmia o no. Noi toscani siamo un po’ così..”

Per allontanarsi da quest’etichetta che gli è stata cucita addosso, Lorenzo ha aggiunto: “Ho assistito quando c’è stata la fumata bianca, poi ho letto che gli piace il tennis. Mi è piaciuto il video con Jannik e certo che mi avrebbe fatto piacere incontrarlo.“