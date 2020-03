MUSICA CHE UNISCE: il progetto musicale di raccolta fondi per la Protezione Civile

In una situazione di estrema emergenza in cui si trova soprattutto l’Italia, arriva la musica a risollevare gli animi e a portare in scena un progetto interessante e solidale. Si tratta di una serata in cui numerosi esponenti della musica italiana intratterranno il pubblico in prima serata su Rai 1, in contemporanea in tutte le emittenti radiofoniche italiane pubbliche e private italiane e sui canali social.

Appuntamento il 31 Marzo 2020 dalle ore 20:35, lo scopo è quello di raccogliere fondi per la protezione civile in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e per lanciare un forte messaggio di unione e responsabilità in un momento di grande difficoltà per il nostro Paese.

LA MUSICA ITALIANA UNITA

PER RACCOGLIERE FONDI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Una staffetta unica che unisce il Paese con artisti come:

ALESSANDRA AMOROSO, ANDREA BOCELLI, BRUNORI SAS, CALCUTTA

CESARE CREMONINI, DIODATO, ELISA, EMMA, ERMAL META,

FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, GAZZELLE,

GIANNI MORANDI, GIGI D’ALESSIO, LEVANTE,

LUDOVICO EINAUDI, MAHMOOD, MÅNESKIN, MARCO MENGONI,

NEGRAMARO, PAOLA TURCI, RICCARDO COCCIANTE,

TIZIANO FERRO, TOMMASO PARADISO con contributi di LUCA ZINGARETTI, PAOLA CORTELLESI, ROBERTO BOLLE messaggi di ANDREA DOVIZIOSO, BEBE VIO, FEDERICA BRIGNONE, FEDERICA PELLEGRINI, ROBERTA VINCI, VALENTINO ROSSI e con la voce narrante di VINCENZO MOLLICA.

Gli artisti regaleranno al pubblico inediti video set live, rigorosamente realizzati dalle loro abitazioni: un’unica video playlist, un lungo flusso di musica condivisa, per raccogliere fondi e ricordare come la connessione tra esseri umani, possibile attraverso la musica, sia fondamentale per superare insieme e responsabilmente l’emergenza ormai planetaria in atto.

Un grande show senza interruzioni pubblicitarie che non è solo grande musica: ad arricchire la serata sono previsti gli interventi di grandi nomi dello spettacolo, del cinema e dell’arte che generosamente hanno aderito al progetto e che, con le loro parole, si alterneranno alle performance musicali. A commentare tutto una voce d’eccezione quella di Vincenzo Mollica, amatissimo giornalista musicale e di spettacolo, che per oltre 40 anni al TG1 ha raccontato la musica, il cinema e lo spettacolo e attraverso loro il costume del nostro Paese.

Anche spazio all’informazione corretta ed esaustiva, grazie a infografica e video informativi realizzati dal Ministero della Salute, insieme agli esperti del mondo scientico che fanno parte del Comitato tecnico nazionale, a cui sono adati i messaggi di approfondimento rispetto alla situazione attuale.

Musica che unisce vede, grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sport, anche la presenza dei volti più conosciuti e amati di diverse discipline che si aggiungeranno, portavoce eccezionali in grado di amplificare ancora di più i messaggi di supporto alle donazioni e responsabilità sociale a cui siamo chiamati tutti, messaggi comuni alla campagna #distantimauniti e alla Home community, che coinvolge ogni giorno

decine di soggetti in dirette streaming, promosse entrambe proprio dal Ministero.

Il progetto Musica che unisce è un evento ideato da Latarma Management srl e prodotto in collaborazione con RAI.

Questo il conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile:

Banca Intesa Sanpaolo Spa – Filiale di Via del Corso, 226 Roma

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 – BIC: BCITITMM

Indicare nella causale: Musica che unisce

Sarà possibile effettuare la donazione con anche un semplice click direttamente sulla piattaforma Forfunding messa a disposizione da Intesa Sanpaolo e personalizzata: musicacheunisce.forfunding.it

Per tutte le informazioni su donazione ed evento, visitare il sito internet ufficiale www.musicacheunisce.it o scrivere a [email protected].

Musica che unisce è un progetto di Latarma Management srl realizzato con il contributo speciale di Comunicarlo srl.