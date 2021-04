Musica e Gambling: un rapporto indissolubile

La musica è una componente essenziale della nostra vita, indissolubilmente legata ad emozioni, abitudini e sensazioni. Scandisce il ritmo delle giornate di tutti e rientra inevitabilmente nella sfera delle nostre scelte. Spesso, però, la musica non la scegliamo: è lei a guidarci, è lei ad entrare nel nostro quotidiano e spesso è lei ad influenzarci e talvolta a condizionare le nostre attività e le nostre scelte.

IL RUOLO DELLA MUSICA NEL GAMING – Esistono colonne sonore che hanno segnato la nostra vita e i nostri ricordi. Lo stesso ragionamento viene effettuato per il gioco d’azzardo: nella programmazione delle slot machine e nei casinò online la scelta della musica gioca un ruolo fondamentale, amplifica l’esperienza emotiva del giocatore, lo rapisce e lo trascina all’interno del gioco. La Gamification può vantare l’uso di colonne sonore, storiche e moderne: per ogni nuova slot machine che viene lanciata sul mercato, l’aspetto audio viene scelto con estrema cura.

“La musica di sottofondo deve combinarsi con il tema del gioco per creare un’esperienza che sia in tutto e per tutto multisensoriale. Suoni, allarmi ed altri effetti audio vengono utilizzati anche semplicemente per sottolineare la comparsa di simboli speciali sui rulli, con il risultato di mantenere alta l’attenzione del giocatore e di creare un effetto di attesa rispetto all’esito del round”, spiegano ai nostri microfoni gli analisti di TopBonusItalia.

COSA STIMOLA IL GIOCATORE – Quello che numerosi studi hanno confermato è che ascoltare musica, come avere a che fare con altri strumenti tipici dei videogiochi, porta a produrre la dopamina che media la sensazione di piacere nel cervello: la sostanza è rilasciata durante esperienze piacevoli e stimola le persone a cercare di mantenere questo tipo di sensazione. Lo stesso meccanismo si crea con il Gaming: la musica coinvolge l’utente e contribuisce a tenerlo incollato all’esperienza di gioco. L’effetto non è casuale ma razionale, scientifico, neurologico, per cui ogni componente scelta e selezionata nella programmazione delle slot machine e più in generale dei casinò online, è fondamentale e imprescindibile. Non è totalmente da escludere che possano esserci rischi in tema di dipendenze, ma è pur vero che gli operatori del settore si attivano da sempre e continuano ad attivarsi non solo per migliorare l’esperienza di gioco con nuove congetture e tecnologie, ma anche per tutelare la sicurezza e la salute del giocatore.