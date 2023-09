Musical di Mare Fuori: Mattia Zenzola e Benedetta Vari nel cast? La segnalazione

Mare Fuori è una delle serie italiane di maggior successo, non solo in Italia anche all’estero. In attesa di sapere cosa accadrà nella quarta stagione, sono iniziati i casting per il musical dedicato alla serie targata RAI. Dopo la conferma di Giulia Molino, altri due ex protagonisti di Amici potrebbero far parte del cast, Mattia Zenzola e Benedetta Vari.

I due ballerini nel cast?

Alessandro Siani, un rinomato direttore teatrale, sta gestendo il processo di selezione per il musical da alcune settimane. Di recente, Deianira Marzano ha reso pubblica una segnalazione anonima ricevuta tramite messaggio diretto su Instagram: sembra che Mattia Zenzola e Benedetta Vari abbiano partecipato ai provini del musical a Napoli ed è probabile che siano stati scelti. La Marzano ha condiviso questi messaggi anonimi sulle sue storie Instagram, suggerendo che potrebbero essere i prossimi protagonisti del musical Mare Fuori.

Tuttavia, al momento, non possiamo confermare se Mattia e Benedetta effettivamente prenderanno parte allo spettacolo, poiché queste informazioni sono basate su voci non verificate. È importante notare che non è la prima volta che si sentono voci riguardo a celebrità che potrebbero essere coinvolte nello spettacolo di Mare Fuori. Di recente, Giulia De Lellis, nota influencer da milioni di follower, era stata vista ai provini, ma anche in quel caso non era chiaro se stesse cercando di ottenere una parte nello spettacolo o se stesse semplicemente accompagnando qualcun altro ai casting.

Mattia a Ballando Con Le Stelle?

Dopo la vittoria di Amici, Mattia Zenzola ha visto la sua carriera di ballerino decollare. Recentemente in un’intervista aveva espresso un certo gradimento dei confronti del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando Con Le Stelle.

Per lui potrebbe essere una grande occasione considerando che anche il suo maestro ad Amici, Raimondo Todaro, ha partecipato in qualità di professionista per anni.