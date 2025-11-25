Mutui: Italia tra i Paesi più convenienti d’Europa

Con il taglio dei tassi Bce, si è alleggerito il costo dei mutui in Europa. Da quanto emerso dai dati dell’European Mortgage Federation, l’Italia risulta uno dei Paesi dove le condizioni risultano più favorevoli.

TRA I TASSI PIÙ BASSI IN EUROPA – Secondo l’European Mortgage Federation, nel secondo trimestre 2025 il tasso medio dei mutui italiani è stato del 3,19%, uno dei più bassi nell’area analizzata. Il Bel Paesi, quindi, si posiziona rispetto a tanti altri Stati europei.

I Paesi i cui tassi sono simili ai valori riscontrati in Italia sono la Francia e il Belgio, rispettivamente il 3,11% e il 3,08%. La Repubblica Cieca, invece, registra il 4,68% in media nel II trimestre 2025, mentre nel Regno Unito il tasso medio si colloca al 4,43%, oltre 120 punti base in più rispetto all’Italia.

Nonostante i valori in Italia, Francia e Belgio, la Spagna risulta il Paese con i tassi più bassi e quindi ben più favorevoli rispetto a tutti i Paesi presi in analisi. Gli interessi, infatti, si registrano al di sotto del 3%, precisamente al 2,72%.

TASSI VARIABILI E FISSI – Da una simulazione di Mutuionline, il tasso variabile in Italia a 20 e 30 anni è sceso al 2,68%, rispetto al 4,04% registrato a novembre 2024. Su un mutuo da 180 mila euro a 20 anni la rata cala di 125 euro al mese, con un risparmio totale di quasi 30 mila euro. Anche rispetto all’inizio 2025 il vantaggio resta significativo: −93 euro al mese e −22.500 euro sull’intera durata.

Per i mutui a tasso fisso, invece, i valori rimangono stabili: dopo il minimo di marzo, il Tan è risalito al 3,27%. Su un prestito identico la rata è di 1.023 euro, circa 53 euro in più del variabile, per un costo complessivo maggiore di 12.700 euro.