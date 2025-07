Mutuo e assicurazione: cosa è incluso e cosa devi aggiungere tu

Acquistare una casa rappresenta un traguardo importante, spesso raggiunto grazie alla sottoscrizione di un mutuo. In questo percorso, uno degli aspetti più rilevanti — e a volte sottovalutati — riguarda le assicurazioni legate al finanziamento. Non basta infatti firmare il contratto di mutuo: è fondamentale capire quali tutele sono incluse e quali, invece, vanno attivate autonomamente per salvaguardare al meglio la propria abitazione e il patrimonio familiare.

Nella maggior parte dei casi, il mutuo prevede una polizza obbligatoria che copre scoppio e incendio dell’immobile. Questa assicurazione è pensata per tutelare la banca, garantendole il rimborso del debito residuo in caso di danni seri o irreversibili. Tuttavia, questa copertura non protegge l’abitazione in sé né i beni presenti al suo interno. Ed è qui che entra in gioco l’assicurazione online per la casa di Allianz Direct, una soluzione pratica e completa per chi desidera aggiungere un livello di sicurezza in più alla propria casa.

Allianz Direct permette di costruire una polizza modulare e su misura, che si adatti alle esigenze di ciascun proprietario. Anche il contenuto della casa merita attenzione: mobili, elettrodomestici, oggetti di valore e ricordi personali possono essere protetti da una copertura specifica contro furti, danni accidentali e altri sinistri.

La compagnia offre anche una copertura per danni da acqua (infiltrazioni, perdite, guasti agli impianti) e per i danni da atti vandalici, spesso esclusi dalle polizze standard collegate ai mutui. Queste garanzie accessorie possono essere aggiunte facilmente, creando così una polizza su misura.

Oltre alla protezione dell’immobile, Allianz Direct propone coperture pensate per i beni contenuti nell’abitazione, sempre più spesso oggetto di attenzione da parte dei malintenzionati: mobili, elettrodomestici, oggetti personali possono essere assicurati contro furto, danneggiamenti e sinistri accidentali. È possibile aggiungere anche la garanzia contro furto, rapina e scippo, anche al di fuori dell’abitazione, offrendo un livello di sicurezza ancora più esteso.

Non meno importante è la responsabilità civile verso terzi, utile per tutelarsi in caso di danni involontari a persone o cose al di fuori della proprietà. A ciò si aggiungono garanzie come la RC famiglia e animali domestici, che proteggono da eventuali danni provocati, ad esempio, da un cane durante una passeggiata o dai figli durante il gioco.

Allianz Direct offre anche assistenza casa h24, con l’intervento rapido di tecnici specializzati (come fabbri o idraulici) in caso di emergenze, e tutela legale, per affrontare eventuali controversie legate alla vita domestica.

Il tutto è gestibile interamente online: puoi richiedere un preventivo immediato, scegliere le coperture più adatte, sottoscrivere la polizza e gestirne ogni aspetto — incluso il rinnovo o la denuncia di un sinistro — comodamente dal tuo smartphone o computer. Il grande vantaggio? Una combinazione perfetta tra la praticità del digitale e la sicurezza di affidarsi a un gruppo assicurativo solido e riconosciuto.