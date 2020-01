Nadia Toffa: la giornalista viene pesantemente insultata da un hater

Sono trascorsi ormai 5 mesi dalla morte prematura della giornalista de ‘Le Iene’. Parliamo di Nadia Toffa, morta per un tumore devastante al cervello. Nonostante la sua scomparsa gli haters non si fermano e continuano a parlarne male.

NADIA TOFFA SOTTO IL MIRINO DEGLI HATERS – Per Nadia Toffa, sia in vita, che a quante pare dopo la sua morte, il pubblico si è sempre nettamente diviso. C’è chi l’ha sempre apprezzata, sia prima, sia dopo la morte, artisticamente e personalmente e chi, invece non l’ha mai apprezzata particolarmente. Oggi, un commento fatto sotto ad una sua foto pubblicata sul suo profilo ufficiale ha fatto rabbrividire i suoi followers e star male la sua famiglia, in particolar modo la madre.

L’ INSULTO A NADIA TOFFA SUL WEB – L’ haters ha scritto ‘meglio una co***ona morta che una co***na viva’, insultando dunque pesantemente la giornalista che ha da poco perso la vita. Qui lo screen.