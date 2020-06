Nadia Toffa, la scioccante rivelazione della mamma: “Poco prima di morire, mi ha svelato…”

Quasi un anno fa, il 13 agosto, dopo una dura battaglia contro il cancro, si spegneva a soli 40 anni Nadia Toffa. La morte della giornalista ha lasciato un profondo dolore ai familiari, ai colleghi e anche a tutti coloro che continuano ad amarla. Alla Vita in Diretta, mamma Margherita ha voluto ricordare la figlia che il 10 giugno avrebbe spento 41 candeline.

I RICORDI DI MAMMA MARGHERITA – In collegamento con Lorella Cuccarini, la donna ha voluto ricordare nuovamente la figlia. Immancabili i teneri ricordi di una piccola Nadia Toffa, una bambina dal carattere vivace, un vero peperino:

«Era una spericolata già da piccolissima, faceva ginnastica artistica acrobatica e sciava.Era buona, non si poteva mai parlare male di nessuno e tutelava la sua fragilità con la corazza che si era creata sul lavoro». Nel racconto di Margherita, l’inviata già da bambina era dalla parte dei più deboli, difendendo i suoi compagni di classe. “Era la protettrice degli audiolesi della scuola”, così racconta.

LA RIVELAZIONE SCIOCCANTE – A lasciare senza parole è la scioccante rivelazione della donna. La signora si è infatti lasciata andare ad una confessione inedita, una rivelazione che Nadia le ha fatto poco prima di morire:

“Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale“.