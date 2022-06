NAHAZE – Il nuovo singolo estivo CERTE SERE

NAHAZE scalda i motori e accende l’estate con il nuovo singolo CERTE SERE (Elektra Records / Warner Music Italy), prod. Merk & Kremont, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 giugno.

Ha conquistato tutti con il singolo Carillon, certificato Oro, con Achille Lauro e Boss Doms: NAHAZE – giovanissima punta di diamante del roster di MK3, agenzia guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli (che cura gli interessi di artisti del calibro di Achille Lauro, Malika Ayane e Federico Rossi) – torna ora per mettersi a nudo con un brano che oscilla tra spensieratezza e malinconia, 3min e 25sec di squisito pop in cui le vibrazioni 100% summer fanno il paio con uno storytelling emotivamente coinvolgente.

La produzione di altissimo livello – che porta la firma del duo di dj e producer di fama mondiale Merk & Kremont – dona a CERTE SERE un sound fresco, che profuma d’estate: la soundtrack perfetta per i viaggi in autostrada di ritorno dal mare, illuminati dai primi bagliori della luna. «Quando ho ascoltato la strumentale in studio, il suo mood chill mi ha conquistata da subito, ha risvegliato in me bellissimi ricordi» – commenta NAHAZE. «Da lì sono partita accettando la sfida di raccontare una storia che fosse per me importante a livello emotivo, senza rinunciare alla componente più leggera e sbarazzina. Con CERTE SERE svelo un lato inedito di me e spero vi piaccia».

Dietro la spensieratezza delle sonorità si nasconde il significato più profondo del brano: CERTE SERE è un percorso tortuoso (gira a sinistra / poi a destra / dritto e così via), costellato di alti e bassi ma sempre accanto ad una persona speciale, che NAHAZE affronta per lasciare alle spalle il guscio della comfort zone, ritrovare la sospirata serenità e mettere da parte i momenti brutti, che restano ricordi trasparenti come l’acqua.

Il viaggio nei pensieri di NAHAZE trova continuità nel videoclip, girato ad Acerno (SA) per la regia di Paolo Hanzo. Set diurni e notturni, open air e outdoor, in solitaria e in crew: CERTE SERE diventa un piccolo road movie dove la scomposizione narrativa fa da padrona restituendo con forza in immagini il complesso mondo di NAHAZE.