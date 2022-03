Nainggolan: “Spalletti un vincente, un calciatore come Lobotka lo fa impazzire”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex calciatore di Roma e Inter, Radja Nainggolan, il quale ha parlato del suo ex allenatore e una rivelazione da parte del mister Luciano Spalletti.

“Lobotka? Un calciatore come lo slovacco fa impazzire Spalletti per la qualità del suo gioco. Il mister lo tiene in grande considerazione“.

“Luciano Spalletti è un vincente nato, uno come lui non può che puntare al massimo. Penso che l’Inter sia ancora la favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan e anche alla Juventus“.

Il calciatore dell’Anversa ha quindi esaltato Luciano Spalletti ed anche Stanislav Lobotka, il quale sta offrendo quest’anno prestazioni di grande qualità.

Nainggolan ha infine dichiarato: “Ero convinto, dopo le prime 10 giornate, che il Napoli avrebbe vinto facilmente lo scudetto per come giocava. Poi è arrivato un calo e ora è in tutto in discussione“.