Nainggolan sta per tornare a Milano: quale futuro per lui?

Alla ripresa del calcio giocato, l’Inter porta a casa la prima mezza delusione post Coronavirus: fermata al pari dal Napoli al San Paolo dopo aver dominato a larghi tratti ed eliminata dalla Coppa Italia. Buone notizie da Eriksen (in goal su calcio d’angolo) che è sembrato più attivo rispetto ai primi mesi. La questione centrocampo comunque tiene banco in casa Inter.

Il calciomercato è diviso tra entrate ed uscite e sono vari i nomi che ballano: Vidal, Tonali, Chiesa ma soprattutto Nainggolan. Il Cagliari ha già avvisato varie volte di non potersi permettere di riscattare il calciatore belga che, quindi, tornerà presto ad Appiano Gentile: per fare scalo o per rimanerci?

Beppe Marotta dovrà giocarsi proprio la carta Nainggolan per fare cassa o per inserirlo come pedina in eventuali altri scambi… sempre che voglia privarsene. L’affare Vidal sembra sempre più complicato: ieri sera Quique Setién l’ha schierato dal primo minuto nella gara in cui il Barcellona è tornato a giocare battendo il Mallorca a Son Moix per 4 a 0 e il cileno ha addirittura segnato il goal del vantaggio proprio al primo minuto.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano TuttoSport, non ci sono possibilità di includere Arturo Vidal nell’affare Lautaro Martínez, perché in tal caso la dirigenza blaugrana ipervaluterebbe il cileno come nel caso di Júnior Firpo. Ben più possibile, invece, che l’affare Vidal possa sbloccarsi grazie alla cessione di Nainggolan che garantirebbe un po’ di liquidità aggiuntiva allo staff nerazzurro.

Altra possibilità è quella di inserire Nainggolan in una trattativa per arrivare ad altri calciatori di interesse come ad esempio Federico Chiesa. Il profilo di Nainggolan si inserirebbe molto bene in un ambiente come quello della Fiorentina e, allo stesso tempo, permetterebbe ad Ausilio di poter alleggerire il prezzo del campioncino italiano inseguito, tra le altre, anche dalla Juventus e da altri top club europei.