Nainggolan: tra compagni sbagliati all’Inter e l’addio triste alla Roma

L’ex centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, ritiene che Marcelo Brozovic sia stato il suo compagno di squadra “più incallito”

Il belga ha ricordato il periodo trascorso con il croato nel podcast di Gurulandia. Durante la sua permanenza nel calcio italiano, Nainggolan si è guadagnato una certa fama per il suo stile di vita fuori dal campo. Il belga è stato anche un giocatore di successo in campo. In particolare con la Roma, Nainggolan è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A per diverse stagioni.

Ma poi c’era anche la famosa passione del centrocampista per le feste. E con Brozovic è stata una storia simile. Anche il croato è diventato uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Brozovic è stato il giocatore che ha dato il tono all’Inter a centrocampo dopo essere diventato un centrocampista centrale. Il suo stile di gioco era metodico e preciso, ma fuori dal campo il termine “metodico e preciso” non descriverebbe bene il modo in cui il croato ha vissuto il suo periodo da giocatore nerazzurro.

Le parole del Ninja

Di Brozovic, Nainggolan ha detto che “in discoteca, era il più duro”: “A fine serata, non ci riconoscevamo più”, ha scherzato sul suo ex compagno di squadra all’Inter. Nel frattempo, Nainggolan ha anche parlato della sua decisione di lasciare la Roma e di passare all’Inter. Ha accennato a un ruolo dell’allenatore Eusebio Di Francesco nella sua uscita di scena: “C’era un allenatore che mi faceva sentire importante lì”, ha detto, “ma alla fine voleva vendermi, senza dirmi mai niente”.

“Nainggolan ha detto che “non volevo rimanere in un posto con una persona con cui non andavo d’accordo”. “Così ho scelto di andarmene”, ha spiegato la sua decisione di unirsi all’Inter nel 2018. “Se avessi saputo che se ne sarebbe andato entro sei mesi probabilmente sarei rimasto a Roma”, ha ammesso Nainggolan. Nainggolan ha dichiarato anche: “All’inizio la gente ha frainteso quando ho detto che ero felice di essere all’Inter, ma ancora più triste di aver lasciato la Roma”.