Najwa Nimri, ecco chi è l’attrice che interpreta Alicia Sierra ne La Casa di Carta

Najwa Nimri ha 48 anni ed è un’attrice spagnola. Classe 1972, è nata a Pamplona il 14 febbraio. Poche informazioni sulla sua infanzia: ciò che è risaputo però è che Najwa si sia trasferita prima a Bilbao e successivamente a Madrid, dove tutt’ora risiede.

Chi è Najwa Nimri? La carriera

Non tutti sanno che, oltre ad essere un’attrice (famosa ai più soprattutto per aver interpretato l’ispettrice Alicia Sierra ne La Casa di Carta), Najwa Nimri ha una grandissima passione per il canto.

Parallelamente al mondo dello spettacolo infatti, la donna spagnola ha portato avanti una carriera da cantautrice. Nel mondo canoro Nimri ha esordito con il suo primo singolo dal titolo “Carefully” nel 2001.

A qualche anno prima, più precisamente nel 1997, risale il suo esordio nel mondo cinematografico. In tale anno infatti la Nimri è apparsa per la prima volta sul grande schermo con il film “Morire a San Sebastian”. Da lì in poi è iniziata una brillante carriera da attrice.

Ovviamente, come già accennato, la popolarità mondiale è avvenuta nel 2019 quando Najwa Nimri è entrata a far parte del cast de La Casa di Carta nei panni dell’ispettrice Alicia Sierra.

La vita privata di Najwa Nimri

Della vita privata di Najwa Nimri si sa poco, essendo l’attrice spagnola una persona molto riservata. Al momento comunque la donna non è sposata. Lo è comunque stata dal 1995 al 200 con Daniel Calparsoro, suo ex marito. Nel 2004 è diventata mamma di Teo Nabil. L’identità del padre del bimbo però è tuttora un mistero, non essendo stata rivelata dall’attrice.