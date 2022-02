Nandez-Napoli, parla il suo agente “Giocherà in una big”

Pablo Bentancur, agente di Nandez, parla ai microfoni di 100 % Deporte dell’interesse del Napoli per il centrocampista

Si parla di Nahitan Nandez. Il forte centrocampista uruguayano del Cagliari si ritrova da tempo sotto gli occhi del mercato. La scorsa stagione si è visto vicinissimo all’Inter, salvo poi saltare. Il Gennaio scorso, invece, ha quasi vestito la maglia della Juventus. Anche in questo caso trattativa saltata all’ultimo.

Il giocatore del Cagliari continua però ad intrigare, con il Napoli che sarebbe interessato all’acquisizione del suo cartellino. Ne parla l’agente di Nandez – Pablo Bentancur – secondo cui le possibilità che presto il suo assistito giochi in una big siano alte. Parecchio alte, visto che adesso ci sarebbe anche l’interesse dei partenopei.

Le parole dell’agente e quell’infortunio che preoccupa

Pablo Bentancur ne ha parlato ai microfoni di 100 % Deporte, trasmissione uruguayana in cui è comparso di recente. Le sue parole lasciano poco spazio alla fantasia.

“Il Napoli ha fatto un’offerta concreta per lui. Non ho dubbi che giocherà in una big”. Parole che fanno filtrare ottimismo e che preannunciano un arrivo aspettato da oltre due anni dal calciatore. Prima l’Inter poi la Juventus, che hanno sedotto e poi abbandonato il calciatore.

Preoccupano un po’ le condizioni fisiche di Nandez. Di recente il calciatore ex Boca Juniors si è infortunato e questo lo ha costretto ai box. Infortunio su cui Bentancur si è esposto dicendo “Ha avuto un problema ai legamenti, ma per fortuna non ci sono lesioni. A giorni tornerà a giocare”. Il futuro di Nandez sembra dunque essere già scritto.