Nandez, parlano i suoi agenti: “Piace al Napoli, ma ancora nessuna offerta”

Nahitan Nandez potrebbe trasferirsi in questa sessione di mercato al Napoli. Il calciatore lascerebbe il Cagliari volentieri per i campioni d’Italia

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore uruguayano potrebbe finire per essere un profilo utile per i partenopei. Il calciatore, infatti, sembra piacere tanto e potrebbe arrivare finalmente dopo anni di corteggiamento.

A confermarlo è stato il suo entourage, che ha ammesso quanto il giocatore piaccia agli azzurri. A confermarlo è stato l’entourage del giocatore, che attraverso l’omonima radio ha rilasciato una dichiarazione importante. Infatti, al Napoli piace il giocatore ma per ora non ci sarebbe alcuna offerta ufficiale per far sì che il trasferimento avvenga.

Possibile arrivo

L’entourage del giocatore ha affermato: “Piace tanto al Napoli, ma per ora nessuna offerta ufficiale!”. Appare quindi probabile che il calciatore possa avvicinarsi, sempre più, al Napoli in questa finestra di calciomercato.

Anche se la possibilità di addio potrebbe essere ridotta al minimo, anche secondo quanto detto dallo stesso giocatore sull’attaccamento a questa terra. A chi ha chiesto di un suo addio ha risposto: “Chi può dirlo? Certo se pensassi di dover andare via, sarebbe dura. Ora posso dire di avere più amici qui che in Uruguay. In Sardegna ho trovato anche l’amore: Sara, la mia fidanzata. Una sarda che mi ha cambiato la vita, sono molto felice e questo è molto importante. Da una parte una grande soddisfazione ma allo stesso tempo una responsabilità. Io ho sempre pensato a dare tutto in campo al di là dei soldi perché quando entro in campo, dimentico il resto”.