Nando Orsi: “ADL, non comprare questo calciatore: non è l’ideale per Napoli”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di regalare a Gennaro Gattuso una squadra a sua immagine e somiglianza. Il nuovo allenatore partenopeo, infatti, ha chiesto al presidente di fare qualche cambiamento per rendere la squadra più forte in vista della prossima stagione.

In particolare, l’allenatore avrebbe chiesto un nuovo attaccante. Per questo motivo, la società è alla ricerca di un nuovo bomber, anche perché il futuro di Arek Milik sembra già scritto, con il polacco destinato a lasciare gli azzurri al termine della stagione. Il suo contratto, infatti, è in scadenza il prossimo giugno 2021 e l’accordo non è stato trovato.

Tra i vari nomi, vi è anche quello di un attaccante della Roma, Cengiz Ünder. Quest’ultimo, però, sarebbe considerato più un’alternativa ai giocatori offensivi esterni. Proprio a proposito dell’attaccante della Roma, l’ex portiere della Lazio, Nando Orsi, ha bocciato un suo possibile acquisto da parte della società partenopea.

“Ho letto che il Napoli potrebbe prendere Under. A me non piacerebbe. Non so cosa ne pensi Rino Gattuso, ma sono convinto che un calciatore come lui non sia l’ideale per la causa azzurra“.

“Questo è il mio pensiero, ad ADL consiglierei di evitare di acquistarlo. Il suo rendimento è altalenante e sarebbe un doppione di Politano“. Nando Orsi, quindi, ha consigliato di evitare di spendere oltre 40 milioni di euro per acquistare il giovane campione giallorosso.