Naomi Campbell in aeroporto irriconoscibile per il timore del Coronavirus

Naomi Campbell è una modella, attrice e cantante britannica. Soprannominata la venere nera è stata inserita dalla rivista People tra le cinquanta donne più belle del mondo. La donna, ha postato una foto sul suo profilo social che ha lasciato tutti senza parole. Si è mostrara come mai prima d’ora e, se non avesse postato quell’immagine, nessuno l’avrebbe riconosciuta.

NAOMI CAMPBELL: LA PAURA PER IL CORONAVIRUS – Come vi abbiamo precedentemente accennato Naomi Campbell si è mostrato sui social con un abbigliamento del tutto irriconoscibile. La paura del Coronavirus sta affliggendo non solo l’Italia, ma il mondo intero.Testimone è anche la super modella che prima di partire per un viaggio lavorativo si è coperta tutta, dalla testa ai piedi.

NAOMI CAMPBELL: L’ ABBIGLIAMENTO PER LA PAURA DEL CONTAGIO – La modella si è presentata all’aeroporto di Los Angeles con una tuta intera in propilene, mascherina che le copriva naso e bocca, occhiali protettivi, guanti monouso e un cappuccio in testa che non lasciava trapelare nulla, nessun capello. La donna peró non ha rinunciato alla moda: sulla tuta super protettiva ha indossato anche una cappa color cammello con bordo marrone.

NAOMI CAMPBELL: UNA MODELLA IPOCONDRIACA – La celebre modella non ha mai nascosto a nessuno di avere il timore di contrarre malattie o virus. Infatti lo scorso Luglio, in partenza per un altro viaggio lavorativo, ha pubblicato un video nel quale mostrava la sua routine prima di prendere un aereo. È venuto fuori il fatto che è una donna abbastanza ipocondriaca volendo pulire tutto ció che è intorno a lei.

IL VIDEO ESTIVO CONTRO MALATTIE E VIRUS: LA ROUTINE DELLA CAMPBELL – Ecco la routine di pulizie di Naomi Campbell al momento di prendere un aereo: tira fuori guanti e salviette monouso che non mancano mai nella sua borsa. Pulisce tutto quanto intorno a sè ed infine mette sul sedile un coprisedile monouso acquistato in aeroporto. L’ unica regola è che sia di un colore acceso e vivace! Al termine di tutto indossa la sua mascherina ed è pronta per il viaggio.

LE PAROLE DI NAOMI CAMPBELL –

“Amo viaggiare, sono nata viaggiando, mia madre lo dice sempre. Mi piace stare in aria, da qualche parte e da nessuna parte allo stesso tempo”. “Non mi importa ciò che pensa la gente, mi fa sentire meglio. Lo faccio per la mia salute” ha dichiarato mentre girava il video della sua routine di pulizia.