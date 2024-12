Napoli 0-1 Lazio, gli azzurri perdono il primato: preoccupazione per la fase offensiva

Contro la Lazio è arrivata l’ennesima sconfitta per la squadra di Antonio Conte. Il mister partenopeo è stato imbrigliato per la seconda volta consecutiva da Baroni, il quale, sia in Coppa Italia che in campionato, ha messo sotto gli azzurri e portato la sua squadra ad un livello superiore.

Il club azzurro perde, quindi, il primato in classifica a favore dell’Atalanta, la quale, sembra inarrestabile. Più della sconfitta, però, a preoccupare i tifosi partenopei è la fase offensiva del club azzurro che, dopo quasi metà stagione, sembra ancora impacciata e poco propensa a mettere la palla in rete.

PROBLEMI OFFENSIVI IN CASA NAPOLI, DIFESA AL TOP MA ATTACCO IMBARAZZANTE: ROMELU LUKAKU NON INCIDE, KVARA DA SOLO CONTRO MEZZA SQUADRA E MATTEO POLITANO IMPEGNATO SU COMPITI DIFENSIVI

I tifosi azzurri ora si chiedono se il Napoli riuscirà a restare tra le prime della classifica. Atalanta, Inter, Fiorentina e la stessa Lazio sembrano viaggiare ad un ritmo diverso dagli azzurri che, quest’anno, è riuscito a racimolare spesso punti grazie ad un solo gol di vantaggio.