Napoli 0-1 Lazio, i commenti dai social: “Meritano davvero lo Scudetto?”

Per il Napoli è arrivata la seconda nel campionato di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti non sono riusciti a scardinare la retroguardia biancoceleste, la quale si è difesa in modo eccezionale mettendo a segno anche una rete che ha consentito alla squadra di Maurizio Sarri di espugnare il Maradona.

La sconfitta degli azzurri ha scatenato i commenti sui social. In particolare, i tifosi della Juventus hanno sminuito il grande campionato fatto fino ad ora dalla squadra azzurra: “Sono primi solo perché quest’anno ci hanno tagliato le gambe. Sono una squadra normale“, “Si credono dei fenomeni, forse non sono così forte come ci raccontano i giornali“, “La fortuna li ha assistiti, oggi non c’è stata. Meritano davvero lo Scudetto?“.

È bastata, quindi, una sola sconfitta per far cambiare le carte in tavola. Fino a qualche ora fa, infatti, i calciatori del Napoli erano considerati fenomeni anche dai rivali. Ora, invece, sembra quasi che gli azzurri non meritino di stare al primo posto.