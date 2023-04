Napoli 0-4 Milan, calciatori rammaricati negli spogliatoi: Kim e Rrahmani quelli più rattristati

Allo stadio Diego Armando Maradona il Milan ha surclassato gli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti non è mai entrata in partita e gli uomini di Stefano Pioli ne hanno approfittato portando a casa tre punti fondamentali per la lotta alla Champions League.

Al termine della partita, i calciatori azzurri erano rammaricati per quanto successo. Nonostante gli applausi del Maradona, nessuno dei calciatori in campo si aspettava una sconfitta del genere.

Tra i calciatori che hanno maggiormente sentito la sconfitta i due difensori, Kim e Rrahmani, con quest’ultimo che è quasi uscito con le lacrime agli occhi dopo la prestazione non proprio eccellente. Nella partita di oggi, infatti, la squadra non ha girato e tutti i reparti del campo sono colpevoli della sconfitta, non solo la difesa.