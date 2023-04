Napoli 0-4 Milan, il commento del club campano: “Numeri impressionanti non certo sbiaditi da una serata amara”

Contro il Milan è arrivata la terza sconfitta stagionale della SSC Napoli in Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti non sono riusciti a scardinare i rossoneri i quali hanno stordito la squadra azzurra mettendo a segno ben quattro reti.

Da poco conclusa la partita, è arrivato il comunicato ufficiale della SSC Napoli presente sul sito ufficiale del club campano. Nessun dramma, quindi, bisogna restare con i piedi per terra e non esultare fin quando non ci sarà la matematica certezza. Sul proprio sito ufficiale, la società ha lasciato un commento alla gara: “Il Milan vince al Maradona per 4-0 in una sfida che nasce e finisce in salita per gli azzurri. E’ la terza sconfitta in campionato per il Napoli che in stagione conta numeri impressionanti, non certo sbiaditi da una serata amara. Il Diavolo gioca una partita maiuscola e segna al quarto d’ora con Leao […]“.

“Il Napoli si tiene la sostanza di una classifica straordinaria e guarda avanti. E’ la terza macchia su 28 partite di un campionato sinora imperioso e dominante. La domenica Delle Palme azzurra è buia e non regala lampi luminosi. Ma il calcio è fatto anche di serate oscure e l’imprevedibilità del pallone in una singola sfida può cancellare pure 20 punti di differenza. Lo comprende il Maradona che alla fine canta “vinceremo il tricolore”. E probabilmente non è soltanto un coro di incoraggiamento…“

Per il Napoli si tratta di un incidente di percorso in un campionato fino a questo momento eccezionale. La squadra di Luciano Spalletti, nonostante la sconfitta, è salda al primo posto con i punti di vantaggio che rappresentano una certezza sull’esito finale del campionato.

Nella prossima gara il Napoli affronterà il Lecce. La partita si disputerà in trasferta nella giornata di venerdì 7 aprile alle ore 19.00.