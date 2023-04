Napoli 1-1 Milan, Spalletti: “Non si può non vedere il rigore su Lozano, gli gira la caviglia”

Al termine della partita contro il Milan, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della gara ed in particolare di un episodio di un possibile calcio di rigore a favore degli azzurri nella prima frazione di gara: “Nel primo tempo c’era un rigore netto su Lozano. Gli gira la caviglia, non si può non vedere. In questo caso non si può parlare di un contatto, questo è un colpo. È rigorissimo per noi“.

“Sia all’andata che al ritorno abbiamo fatto noi la partita. Loro hanno sbagliato un calcio di rigore, che però si può evitare, così come il gol perché eravamo in completo equilibrio. Non siamo stati bravi dentro l’area di rigore a fare come hanno fatto loro l’unica volta che sono venuti dentro“.

Spalletti ha infine dichiarato: “Faccio i complimenti al Milan per questa qualificazione, hanno giocato due partite dove hanno capitalizzato il massimo, è sintomo di squadra matura, di calciatori che sanno scegliere i momenti in cui pigiare sull’acceleratore o il momento in cui difendere. Poi però voglio farli anche i miei: abbiamo condotto una Champions di altissimo livello, pagando un po’ di ingenuità, di inesperienza nei momenti della partita“.