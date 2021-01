Napoli 1-2 Spezia, Gattuso: “Ci siamo addormentati, perso una partita incredibile”

La sconfitta contro lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona pesa come un macigno per la SSC Napoli che ora deve fare i conti con una classifica difficile. Anche quest’anno, infatti, la squadra azzurra potrebbe seriamente restare fuori dalla Champions.

Al termine della partita l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Siamo stati polli, abbiamo perso una partita davvero incredibile, ci siamo addormentati. C’è poco da dire, quest’anno perdiamo partite in modo incredibile. Dobbiamo guardarci dentro. La cattiveria sotto porta è un dato di fatto“.

“Sicuramente il Napoli è una squadra che ama farsi male da sola. Dobbiamo fare gol, se non la butti dentro nel calcio diventa dura. Possiamo parlare di un atteggiamento da migliorare, non dobbiamo perdere la testa come successo oggi. Quando una squadra fa 60 tiri in porta c’è poco da dire, è una squadra viva“.

Rino Gattuso, quindi, non digerisce affatto la sconfitta contro lo Spezia, soprattutto nel modo in cui è avvenuta.

Gattuso ha infine concluso: “Le responsabilità sono mie. Non mi dà fastidio il fatto che sbagliamo gol, mi dà fastidio che la mia squadra accetti che lo Spezia, con mezzo tiro in porta, venga a vincere in casa nostra“.