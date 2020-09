Napoli, 11 i big considerati cedibili da Adl: varrebbero un tesoretto da 100 mln di euro

Secondo l’odierna edizione de Il Mattino il Presidente della Ssc Napoli Aurelio de Laurentiis avrebbe parlato durante il ritiro a Castel di Sangro di voler attualmente cedere 11 giocatori.

Fino ad adesso solo uno è stato già fatto partire: Allan, anche se faticosamente, e tale cessione ha permesso alla squadra di Gattuso di guadagnare i primi 30 milioni di euro.

Gli altri titolari che sarebbero stati inclusi nel gruppo citato dal Presidente sono: Demme, Ghoulam, Koulibaly, Ounad, Younes, Ciciretti, Tutino e Milik.

In particolare per quanto riguarda Koulibaly, in base alle informazioni raccolte da Sky Sport, il Manchester pare stia preparando una nuova offerta da proporre alla dirigenza partenopea, che non pare vorrebbe accettare meno di 75 milioni di euro bonus compresi.

Mentre per quanto riguarda Maksimovic, Fabian Ruiz e Hysaj, questi sono ancora in stand-by, in attesa di un’offerta consistente da parte di terzi oppure in attesa di valutarne ulteriormente le prestazioni sportive nelle prossime partite.