Napoli: 14 giorni di stop per Osimhen

Nell’esordio in Champion League del Napoli contro il Liverpool di Klopp abbiamo visto il nigeriano Victor Osimhen lasciare il campo durante il primo tempo a causa di un infortunio fisico.

La sua partecipazione al match era stata in dubbio fino alla fine visti i precedenti risentimenti muscolari ma è poi riuscito a scendere in campo per chiedere il cambio nella prima metà della sfida.

Indiscrezioni riguardo la sua forma fisica arrivano dall’amico giornalista Oma Akatugba che, attraverso un post sui propri canali social, ha dichiarato: “Victor Osimhen ha fatto l’ecografia oggi e presto sarà sottoposto al test di risonanza magnetica. Sembra che potrebbe stare fuori per circa 14 giorni“.

Niente di troppo serio quindi per l’attaccante che potrebbe saltare Spezia e Milan per tornare in campo contro il Torino nell’ottava giornata di campionato.