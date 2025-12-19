Napoli 2-0 Milan, Rabiot sbotta a fine partita: “Gli arbitri stanno facendo male, non solo stasera”

Al termine di Napoli-Milan, il centrocampista francese Adrien Rabiot ha espresso un giudizio netto sugli arbitri: “Guardo anche le altre partite e mi dispiace dirlo, ma non stanno facendo bene”. La semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato spazio a diverse polemiche legate alla direzione di gara.

Tra i protagonisti degli episodi più discussi c’è stato Adrien Rabiot, finito al centro delle proteste del Napoli. Durante il primo tempo, infatti, giocatori e panchina azzurra hanno chiesto a gran voce il rosso diretto per un intervento del francese su Politano.

Intervistato da Mediaset, il centrocampista del Milan si è difeso con decisione: “Non c’è niente da dire, non era da rosso. L’arbitro poteva fare molto meglio”, ha spiegato al termine della partita.

Rabiot ha poi ampliato il suo giudizio sull’arbitraggio italiano: “Non è solo questa partita, ma tante altre. Non parlo solo del Milan, seguo anche le altre gare. In questo momento gli arbitri non stanno facendo bene. Detto questo, la responsabilità di questa partita è nostra: potevamo fare molto meglio e non siamo riusciti a vincere”.