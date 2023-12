Napoli 2-1 Cagliari, i complimenti di Ranieri: “Sono dei campioni, dobbiamo solo stringergli la mano”

Al termine della partita contro il Napoli, l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sconfitta contro gli azzurri di Walter Mazzarri.

Nonostante il rammarico per la sconfitta, il mister ha comunque mantenuto sempre la sua classe, facendo i complimenti ai calciatori del Napoli considerandoli dei campioni: “Sono contento della prova della squadra, abbiamo lottato fino all’ultimo. Avremmo meritato il pari, peccato. Ma il Napoli è campione d’Italia“.

“Quando si riesce ad andare via in mezzo a 4 uomini, che puoi fare? Bravi e basta! Osimhen ha fatto un colpo da campione a dare quella palla per Kvara. Non puoi incolpare nessuno dei miei“.

I COMPLIMENTI DI CLAUDIO RANIERI AI CAMPIONI: MAI SUCCESSO IN ITALIA

“Quando i campioni si inventano cose straordinarie puoi solo stringere la mano e fare i complimenti. Non era facile venire in casa del Napoli e perdere 2-1 lottando fino in fondo, vuol dire che ci siamo. Abbiamo perso con le grandi giocandocela sempre”