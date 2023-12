Napoli 2-1 Cagliari, il motivo dell’esultanza di Kvara

Dopo un periodo poco felice, Kvaratskhelia è riuscito a ritrovare la via del gol. Una rete decisiva per il Napoli, grazie alla quale gli azzurri conquistano tre punti in classifica e si portano momentaneamente al quarto posto in classifica.

IL MOTIVO DELL’ESULTANZA DI KVARA: È UN MESSAGGIO

Dopo la rete, da parte del calciatore, c’è stata un’esultanza particolare. Kvara, infatti, ha avvicinato le mani alla testa ed ha tirato fuori la lingua.

Per quale motivo Kvara ha ‘sfoggiato’ questa esultanza? Sicuramente il fenomeno azzurro ha lanciato un messaggio a tutti coloro che, in queste settimane, avevano puntato il dito contro di lui.

A parlare di Kvara ci ha pensato anche Walter Mazzarri: “È stato tutto il pomeriggio con me a parlare, bisogna starci dietro a questi ragazzi, l’anno scorso si è consacrato e tutti gli occhi addosso erano su di lui, è normale che quando non gli venivano i gol sentisse la pressione addosso, io e i miei collaboratori s’è cercato di farlo essere più sereno e già oggi lo era ed ha fatto gol”.