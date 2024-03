Napoli 2-1 Juventus, la rabbia degli juventini. Zuliani disperato, Mauro esagera: “Rigore che fa rabbia”

Contro la Juventus il Napoli ha portato a casa tre punti importanti per la lotta alla prossima UEFA Champions League. Molti, però, sono quelli che esaltano la prestazione dei bianconeri, con il Napoli che viene quasi sminuito. Ai microfoni di Pressing è intervenuto l’ex calciatore Massimo Mauro, il quale ha così parlato della partita: “Un Napoli ritrovato, ha provato a giocare come prima”.

“Tanto possesso palla e il tentativo di creare occasioni da gol ma non ne ha avute tante. Anzi, qualcosa in difesa non ha funzionato. La Juve ha creato tante palle da gol. Vlahovic è sfortunato e impreciso: anche la difesa della Juve anche non è stata perfetta”.

Massimo Mauro, però, ha esaltato la bellezza della partita ed in particolare del primo tempo. Ha infine dichiarato che “se vogliamo dirla tutta la Juve ha perso su un rigore che ti arrabbi se te lo fischiano contro”.

LO SFOGO DELLO JUVENTINO ZULIANI AL TERMINE DELLA PARTITA CONTRO IL NAPOLI: “SCONFITTA IMMERITATA DELLA JUVENTUS” (VIDEO)

Anche il noto giornalista della Juventus, Claudio Zuliani, ci ha tenuto a sottolineare come fosse immeritata la sconfitta della Juventus: “Finisce qua, la Juventus perde immeritamente 2-1 a Napoli”.