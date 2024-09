Napoli 2-1 Parma, da Torino: “Sconfitta sta stretta”. Intervento Suzuki non era fallo?

Grazie ad una rete di Lukaku ed ad uno stacco di testa di Anguissa, la SSC Napoli porta a casa tre punti dalla partita contro il Parma. Quest’ultimi hanno condotto un’ottima gara fino all’espulsione del portiere Suzuki, il quale è stato mandato sotto la doccia per una doppia ammonizione dopo il fallo su Neres.

Da Torino, però, non sono molto convinti dell’espulsione del portiere del Parma. Prima di prendere Neres, infatti, Suzuki colpisce il pallone per questo non sarebbe stato fallo. Sebbene il portiere avversario colpisca la palla, però, si tratta di un intervenuto pericolo per il calciatore.

NAPOLI VINCE IN RIMONTA CON GOL ALL’ESORDIO DI LUKAKU, COSA SCRIVE L’EDIZIONE ODIERNA DI TUTTO SPORT SULLA VITTORIA DEL MARADONA DI ANTONIO CONTE

L’edizione odierna di TuttoSport scrive in merito alla partita di ieri: “Nella notte folle del Maradona la spunta il Napoli contro il Parma che fino al 92esimo era in vantaggio di un gol, ma complice l’espulsione del portiere Suzuki, gli azzurri compiono il miracolo della rimonta con i gol del nuovo arrivo Lukaku e di Anguissa”.

“Esulta Conte, è infuriato Pecchia che ha si è presentato da ex schierando un Parma al quale la sconfitta, la prima in questo campionato, sta molto stretta”, conclude il noto quotidiano di fede bianconera-granata.