Napoli 2-3 Real Madrid, per i tifosi la colpa è di Rudi Garcia. I commenti su Alex Meret

Il Napoli non è riuscito ad uscire indenne dallo Stadio Diego Armando Maradona. Il Real Madrid ha segnato tre reti e messo quasi un’ipoteca sul passaggio del girone. Gli azzurri hanno comunque disputato una grande partita, e solo un autogol di Alex Meret ha decretato la sconfitta.

Al fischio finale molti sono i commenti dei tifosi azzurri. La maggior parte applaude la squadra come fatto dal Maradona ma, alcuni, hanno già iniziato a trovare i responsabili della sconfitta.

La maggior parte punta il dito non su Alex Meret ma sull’allenatore Rudi Garcia. Questi alcuni dei commenti: “Abbiamo una grande squadra ma non un grande allenatore, ancora una volta ha sbagliato tutti i cambi“, “Perché far entrare Simeone all’ultimo minuto? Ancora non me lo spiego”, “La squadra sembra non avere un allenatore, fanno tutti di testa loro”, “Luciano Spalletti sapeva gestire meglio la squadra”.

Impietosi, tuttavia, alcuni commenti nei confronti del portiere azzurro Meret, il quale è stato sfortunato nella deviazione: “Davvero inguardabile, con lui sembra giocare in dieci”, “La partita con il Real Madrid ci ha dato ancora una volta la certezza che giochiamo senza un portiere”.

Bisogna ora capire come reagirà il Napoli alla sconfitta. Domenica sera, al Maradona, arriverà la Fiorentina.