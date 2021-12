Napoli, 2022 dai grandi addii: Mertens e Insigne i primi a partire

Il 2022, in casa Napoli, sarà l’anno dei grandi addii. La pandemia e la mancata qualificazione in Champions League per due anni di fila pesano come un macigno sulle casse della società.

L’obiettivo, per il nuovo anno, è quello di sanare il bilancio e abbassare il monte ingaggi che, al momento, è troppo elevato per gli incassi.

Per questo motivo sarà necessario cedere alcuni dei big presenti in rosa o comunque rinnovargli il contratto a cifre molto inferiori rispetto a quelli attuali.

Due big che quasi sicuramente faranno le valigie sono Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Entrambi, infatti, non hanno trovato l’accordo con la società e il loro contratto è in scadenza a giugno 2022.

Le cessioni di Mertens e Insigne sono un vero e proprio evento in casa Napoli. Con il loro addio, infatti, va via un vero e proprio pezzo di storia.