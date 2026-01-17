Napoli, 25 milioni dalla cessione di Noa Lang: il successore già gioca in Serie A?

Il Napoli apre alla cessione di Noa Lang. L’esterno offensivo olandese è stato inserito nella lista dei giocatori sul mercato e la dirigenza azzurra ha già fissato il prezzo per l’addio: 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Una valutazione importante, che conferma la volontà del club di non svendere il giocatore.

Lang, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a garantire la continuità di rendimento sperata, con ambientamento non sempre semplice. Per questo il Napoli ritiene che una separazione possa essere la soluzione migliore per entrambe le parti, soprattutto in vista di una ristrutturazione del reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Una volta concretizzata la cessione, sarà inevitabile intervenire sul mercato per trovare un nuovo attaccante esterno. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Armand Laurienté del Sassuolo. Il francese, nonostante la stagione difficile dei neroverdi, ha dimostrato qualità, velocità e capacità di incidere nell’uno contro uno, caratteristiche che lo rendono un candidato ideale per il gioco del Napoli.

I prossimi giorni saranno decisivi: molto dipenderà dalle offerte per Lang e dalla volontà del Sassuolo di privarsi del suo uomo più rappresentativo. Antonio Conte ha sempre apprezzato l’attaccante neroverde.