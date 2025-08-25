Napoli, 25 milioni di € per l’ex Juventus: ADL ha già contattato l’agente, pronto contratto ‘alla Lukaku’

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato, valutando le opportunità che si stanno presentando in questi ultimi giorni di trattative. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Adrien Rabiot, centrocampista francese attualmente in rotta con il Marsiglia. Il giocatore, classe 1995, non ha trovato il giusto feeling con l’ambiente marsigliese e la sua avventura in Ligue 1 potrebbe concludersi anzitempo. Il Napoli, sempre vigile sulle dinamiche internazionali, avrebbe fiutato la possibilità di inserire un elemento di grande qualità ed esperienza nella propria mediana.

Per Antonio Conte, che ha già chiesto rinforzi mirati per rendere ancora più competitivo il suo centrocampo, Rabiot rappresenterebbe un profilo ideale: fisicità, tecnica, capacità di inserimento e una notevole esperienza internazionale, maturata tra Juventus e Nazionale francese. L’arrivo del transalpino darebbe al Napoli una nuova soluzione tattica, arricchendo un reparto già solido. Per acquistarlo sarà necessaria un’offerta di almeno 25 milioni di euro, con il calciatore che richiede un ingaggio pari a quello attualmente percepito di 6 milioni.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe già stato un primo contatto tra il club azzurro e Veronique Rabiot, madre-agente del calciatore, per capire la disponibilità ad aprire una trattativa. Un segnale concreto che conferma il forte interesse del Napoli e che potrebbe rappresentare la base per un affondo nelle prossime ore.

Sul piano economico, l’operazione non sarebbe semplice. Rabiot ha un ingaggio elevato e il Napoli dovrebbe valutare un investimento importante, magari puntando su un contratto pluriennale che possa ammortizzare i costi. Tuttavia, la situazione tesa tra il giocatore e il Marsiglia potrebbe agevolare una trattativa, rendendo l’affare più accessibile. Il club partenopeo resta quindi alla finestra, pronto a muoversi se le condizioni diventeranno favorevoli. Rabiot, con il suo bagaglio tecnico e carismatico, sarebbe un colpo di grande spessore per Conte e per l’ambizioso progetto del Napoli.