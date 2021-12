Tuttosport – Napoli, 3 nomi per il dopo Manolas

In casa Napoli è ancora aperto il “casting” per il nuovo difensore che prenderà il posto di Kostas Manolas, passato al club greco, l’Olympiakos, per circa 2 milioni di euro più bonus. Come fa sapere Tuttosport, al momento sono tre i nomi in ballo, in particolare si tratta di Szalai del Fenerbahce, Casale del Verona e Gatti del Frosinone.

In un primo momento c’era anche il romanista Kumbulla, vecchio pallino del ds Giuntoli, ma la Roma preferirebbe cederlo al Torino, che anche è molto interessato all’albanese, piuttosto che ad una diretta rivale come il Napoli.

Attila Szalai e Nicolò Casale hanno probabilmente costi un po’ proibitivi per le casse attuali del Napoli. Per entrambi ci vogliono circa 20 milioni di euro. Il patron De Laurentiis preferirebbe ottenere invece un prestito, o comunque un prezzo molto più basso.

Ecco quindi che la pista più gettonata potrebbe essere quella che porta a Federico Gatti del Frosinone. Per rapporto qualità prezzo, Gatti potrebbe fare al caso degli azzurri. Il suo club chiede 10 milioni di euro, l’offerta di Giuntoli è invece ferma a 5.

La sensazione è che la quadra la si potrebbe trovare a metà strada. Gatti è stato definito dagli addetti ai lavori come un “Chiellini con i piedi di Bonucci”, duro nei contrasti ed è anche capace di segnare qualche gol.