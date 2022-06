Napoli, 3 milioni a Bernardeschi: ADL conferma la trattativa e individua già l’alternativa

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di regalare a Luciano Spalletti una squadra in grado di puntare alla Champions League e semmai provare a lottare anche per lo Scudetto.

De Laurentiis, infatti, vuole far restare la squadra al vertice nonostante le partenze importanti.

Molti sono i nomi accostati alla squadra azzurra in questo periodo ed un calciatore al quale ADL sta facendo la corte è Federico Bernardeschi.

È stato lo stesso presidente, infatti, a confermare la trattative per portare a Napoli l’ormai ex attaccante della Juventus, a costo zero. Le trattative procedono, ormai, da diversi giorni e la dirigenza partenopea ha offerto un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore.

Bisogna aspettare ancora qualche giorno prima di avere una risposta. In ogni caso De Laurentiis avrebbe già trovato un alternativa, anche se più costosa, l’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu.