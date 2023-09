Napoli, 30 milioni offerti ad Elmas dal Liverpool: no secco di De Laurentiis

Il calciomercato estivo è finito ormai da diversi giorni ma continuano a farsi spazio interessanti retroscena. Aurelio De Laurentiis, infatti, sembrerebbe aver rifiutato una proposta dal Liverpool per Eljif Elmas, centrocampista del Napoli. Il Corriere dello Sport ha raccontato questo retroscena.

No secco al Liverpool

“Il signor Luciano, una volta, lo ha definito così: «La luce dei miei occhi». E il riverbero, in estate, è arrivato fino in Bundesliga e in Premier: il Lipsia e il Liverpool lo avrebbero voluto acquistare e si sarebbero spinti a offrire 30 milioni di euro per il suo cartellino, ma il Napoli ha risposto picche, fermo e deciso, e nel frattempo ha cominciato a preparare i discorsi relativi al suo contratto, in scadenza nel 2025″ ha esordito il noto quotidiano sportivo.

“La cronaca è questa, quasi completa: il dato che manca sono i 21 minuti (più recuperi) collezionati da quando è arrivato Garcia, sempre in corsa: 14 con il Frosinone, 7 con il Sassuolo.

E con la Lazio, invece, non è entrato nonostante lo svantaggio e un cambio a disposizione mai sfruttato. Questione di scelte tecniche e tattiche. Il calcio è fluido” si legge sul Corriere dello Sport.

Molto probabilmente, il giocatore riuscirà a guadagnarsi più spazio nel corso dei prossimi impegni.