Il Napoli è già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo e le idee di Massimiliano Allegri sembrano essere molto chiare. Il tecnico toscano avrebbe individuato due rinforzi considerati prioritari per alzare il livello della rosa azzurra. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva sia in campionato che nelle competizioni europee.

Per la difesa il nome in cima alla lista sarebbe quello di Mario Gila, centrale spagnolo che negli ultimi anni ha mostrato qualità e continuità. Il difensore viene considerato il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato e garantire maggiore affidabilità.

A centrocampo, invece, il sogno del tecnico sarebbe Adrien Rabiot, calciatore già allenato e valorizzato in passato. Il francese garantirebbe esperienza internazionale, fisicità e leadership in una zona del campo fondamentale. Le sue caratteristiche si sposerebbero perfettamente con il gioco che Allegri ha in mente per il nuovo Napoli.

Per portare in azzurro sia Gila che Rabiot, il Napoli potrebbe arrivare a investire complessivamente circa 40 milioni di euro. Una cifra significativa che confermerebbe la volontà del club di restare ai vertici del calcio italiano.