Napoli, 40 milioni di euro per un altro baby campione del Manchester United?

Il tecnico del Napoli Antonio Conte aveva approvato l’ingaggio di un’altra stella del Manchester United a gennaio dopo l’approdo di Scott McTominay in estate. L’ex allenatore del Chelsea e del Tottenham sembra abbia avuto qualcosina da ridire durante il mercato invernale di gennaio.

Sotto la guida di Conte, il Napoli si è dato da fare nel mercato estivo e ha speso più di 28 milioni di euro per ingaggiare lo scozzese McTominay dal Man Utd. Il 28enne ha dimostrato di essere un buon acquisto per il Napoli. Sulla scia del primo acquisto, Conte avrebbe aperto a un altro blitz al Man Utd, interessato a ingaggiare l’olandese Joshua Zirkzee.

NAPOLI, ANCHE ZIRKEE NEL MIRINO DI ANTONIO CONTE PER RINFORZARE L’ATTACCO IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE?

L’attaccante è stato il primo acquisto estivo dello United, che ha attivato la sua clausola di rescissione da 40 milioni di euro per ingaggiarlo dal Bologna. L’esperienza di Zirkzee al Man Utd ha avuto un inizio da sogno. Ha, infatti, segnato al suo debutto in Premier League, battendo il Fulham per 1-0. Tuttavia, il ventitreenne non è riuscito a incidere molto e in questa stagione è stato molto criticato per le sue prestazioni.

Zirkee potrebbe rappresentare l’alternativa a Romelu Lukaku, il quale partirebbe comunque come titolare. Il Napoli, per acquistarlo, dovrà investire almeno 40 milioni di euro, una cifra importante.