Napoli, 40 milioni per il dopo Kim. I tifosi apprezzano: “È un difensore fortissimo, vinceremo un altro Scudetto”

La SSC Napoli è pronta a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro per il difensore della Real Sociedad, Robin Le Normand. L’annuncio arriva direttamente dalla Spagna con conferma da parte dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà: “Stando quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, il Napoli sarebbe pronto a pagare la clausola del difensore francese“.

“La scorsa estate Le Normand era stato seguito dalla Fiorentina, ma la valutazione era alta e non ci sono stati i margini per chiudere l’affare“, ha concluso il giornalista. Il Napoli sembra quindi aver scelto il nuovo difensore, il sostituto di Kim che approderà al Bayern Monaco per quasi 50 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis starebbe quindi aspettando solo il pagamento della clausola del giocatore coreano per poi investire quasi l’intera somma sul difensore spagnolo.

Si tratta di un nome che i tifosi del Napoli apprezzano particolarmente. Sui social scrivono: “Facciamo subito, questo è un mostro e forse anche più forte di Kim?”, “Se prendiamo Le Normand abbiamo già vinto lo Scudetto, è fortissimo“, “Forse non avete ancora capito che De Laurentiis farà una squadra ancora più forte. Le Normand è uno dei difensori che apprezzo di più”, sono alcuni dei commenti.