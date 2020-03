Napoli, 47enne denunciato per sala giochi clandestina: “scoperto” da una crisi isterica

Borgo di Sant’Antonio Abate. In questo piccolo rione di Napoli ha avuto luogo un recente fatto di cronaca, raccontato in data odierna da Il Mattino. Una donna, in piena crisi isterica a causa della ludopatia del suo marito che metteva a rischio tutti i suoi risparmi, ha avuto il coraggio di denunciare in forma anonima la sala da giochi clandestina frequentata dal suo consorte.

La Polizia è così intervenuta sul luogo del crimine con una duplice accusa: gioco d’azzardo clandestino e non ottemperanza delle direttive anti-assembramento rilasciate per contenere la Covid-19. Grazie alla segnalazione è stato così scoperto una sorta di garage dove alcuni amanti del gioco d’azzardo si riunivano in maniera frequente per scommettere.

Non solo, nella sala giochi clandestina sono stati ritrovati anche 10 videopoker. Il gestore, un 47enne napoletano, è stato così arrestato. Locale ed attrezzature varie son invece state sequestrate dalla Polizia. Il presunto proprietario della sala giochi aveva inoltre parecchi precedenti per reati connessi al gioco d’azzardo.

Un duplice atto delinquente che diventa ancor più grave in questo periodo di emergenza sanitaria causato dal diffondersi della Covid-19. Non solo attività clandestina dunque ma anche assembramenti assolutamente da condannare. Non è ancora ben chiaro il numero di frequentatori della sala giochi, chiaro però appare che le frequentazioni sono avvenute anche dopo le direttive del 9 marzo.