Napoli 5-1 Juve, Santarelli: “Quella di Spalletti una sceneggiata in puro stile napoletano”

La vittoria del Napoli contro la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona è ancora viva negli occhi degli sportivi, particolarmente quelli dei tifosi bianconeri. I cinque gol subiti in Campania, infatti, rappresentano un duro colpo da digerire per il club.

Sul portale TuttoJuve.com, Alessandro Santarelli ha analizzato la partita. Dopo aver scritto dei bianconeri, Santarelli si è soffermato su quanto accaduto al termine della partita tra l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e quello della Juventus, Massimiliano Allegri.

“Così come non dimentichiamo la sceneggiata in puro stile napoletano di Luciano Spalletti. Con quella sua “ridicola” rincorsa nel cercare la mano di Allegri a fine partita non ha dileggiato il suo collega, bensì la stessa Juventus”.

“Si ricordi il buon Luciano che prima ancora di essere grandi allenatori, cosa che lui è, bisognerebbe essere uomini soprattutto in campo e soprattutto dopo aver trionfato. La classe, l’educazione e lo stile non si acquisiscono con vittorie o scudetti“.

Il gesto dell’allenatore del Napoli non è stato gradito da parte del popolo bianconero. Quella di Santarelli, infatti, non rappresenta la prima critica rivolta all’allenatore partenopeo per quanto fatto al termine del match.