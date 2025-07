Napoli, Ndoye primo obiettivo ma difficile. De Laurentiis potrebbe arrivare ad offrire 50 milioni per Lookman?

Il Napoli può irrompere nella corsa per Ademola Lookman? Dopo settimane di lavoro sottotraccia, il club partenopeo potrebbe valutare un’offerta importante per provare a superare la concorrenza e convincere l’Atalanta a privarsi del suo talento offensivo. Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto una cifra complessiva tra i 45 e i 50 milioni di euro, comprendendo anche il cartellino di Giovanni Simeone come contropartita tecnica e valutato tra i 5 e 8 milioni.

Il primo obiettivo in attacco resta Dan Ndoye del Bologna, ma la trattativa con il club felsineo è tutt’altro che semplice. I rossoblù non fanno sconti e il Napoli riflette sulla possibilità di investire altrove, su un profilo già pronto e con maggiore esperienza in Serie A.

NAPOLI, POSSIBILE L’INSERIMENTO PER LA TRATTAIVA ADEMOLA LOOKMAN? DE LAURENTIIS HA GIOVANNI SIMEONE, GRADITO A JURIC, COME CONTROPARTITA TECNICA

Attenzione però a un altro protagonista silenzioso ma determinante: Giovanni Manna. Il dirigente azzurro, abile stratega sul mercato, non avrebbe mai smesso di monitorare la situazione Lookman e sarebbe pronto a muoversi qualora Ndoye dovesse definitivamente sfumare. La cifra richiesta dalla Dea resta alta, ma l’inserimento di un attaccante come Simeone – che piace a Juric – potrebbe agevolare la trattativa.

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato: l’asse con Bergamo potrebbe presto scaldarsi. E con Manna al timone operativo, le sorprese non sono escluse.