Napoli, 50 milioni sul mercato: ADL è convinto di vincere di nuovo lo Scudetto con due nuovi acquisti

La SSC Napoli, dopo l’addio di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, ha iniziato una nuova rivoluzione. Il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra turbato e prosegue tranquillamente per la sua strada, come sempre fatto. Il numero uno azzurro, infatti, è convinto di avere a disposizione uno staff e una squadra in grado di vincere un altro Scudetto con un paio di innesti, ovvero un sostituto di Kim ed un rimpiazzo per Ndombele.

Aurelio De Laurentiis ha infatti intenzione di investire una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro per un nuovo difensore e centrocampista. Vari sono i nomi nella lista del presidente. Per rinforzare il reparto arretrato del campo è sfida a tre tra Kilman, Le Normand e Itakura, con quest’ultimo che sembra essere il preferito per via del rapporto qualità/prezzo e spendendo poco meno di 20 mln di euro.

A centrocampo, invece, De Laurentiis ha intenzione di piazzare un colpo da almeno 30 milioni, con Koopmeiners che rappresenta il primo della lista. Un acquisto meno costoso di circa cinque milioni ma comunque di grande prospettiva è invece Samardzic.