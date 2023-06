Napoli, 60 milioni per Kim: la lista dei sostituti

Il Bayern Monaco fa sul serio per Kim ed è pronto a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro. Stando a La Gazzetta dello Sport, questa potrebbe essere l’occasione giusta per il Napoli per portare in azzurro bei talenti.

La lista dei sostituti

“La lista dei giocatori seguiti è lunga e il club deve decidere su chi puntare. Il numero uno della lista è Giorgio Scalvini, 19 anni e già ottime esperienze nell’Atalanta e anche in Nazionale, attualmente lasciato nell’Under 21 per l’Europeo e la qualificazione olimpica.

Il club bergamasco lo valuta oltre 30 milioni, De Laurentiis però ne parlerà al momento giusto con Percassi, se si arriverà a una trattativa concreta” si legge sul noto quotidiano sportivo.

“Garcia conosce bene l’austriaco del Lens, Danso, che non gli dispiacerebbe. Da non trascurare lo slovacco del Feyenoord David Hancko “esploso” in Eredivisie. E poi non vanno dimenticati i giapponesi di Germania: Ito dello Stoccarda, e Itakura del Borussia Borussia M’glabach” conclude la GdS.