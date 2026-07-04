Napoli, ADL ha come obiettivo alleggerire la rosa: almeno 7 giocatori saranno ceduti

È tempo di valutazioni per il Napoli. Per il club azzurro, Milinkovic-Savic è tra i nomi dei giocatori che possono essere ceduti.

Stando a quanto trapelato, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta allettante per il portiere, Aurelio De Laurentiis potrebbe accettarla. Qualora il calciatore serbo dica dica addio al Napoli, Meret avrebbe nuovamente un ruolo centrale. Il club azzurro, a quel punto, dovrebbe cercare un sostituto.

Nel settore difensivo, si è registrato il rientro di esubero. Marianucci, dopo il periodo di prestito al Torino, è tornato al Maradona. Il giocatore sarà valutato, durante il periodo di osservazione. Rafa Marin, invece, sembra avere un destino diverso. Non rientra, infatti, tra coloro disponibili sul mercato. Non è coinvolto nelle trattative con la Lazio per Gila. Inaspettatamente, a dire addio al team di Serie A potrebbe essere Mazzocchi.

Ancora incerto è il futuro di Anguissa. Il centrocampista svolgerà la preparazione atletica. Solo una volta terminata questa fase, la dirigenza prenderà la sua decisione.

Il nuovo tecnico sta valutando le posizioni di Lang e Lucca in attacco. Tra i due, il favorito sembra l’olandese. Secondo il “Corriere dello Sport” molti, invece, degli esuberi saranno ceduti. In vista dell’obiettivo di ridurre la rosa, saranno disponibili sul mercato: Cajuste, Lindstrom, Folorunsho, Cheddira, Ngonge, Cajuste, Lindstrom, Zerbin ed Ambrosino.