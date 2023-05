Napoli: 7 giocatori potrebbero salutare la maglia azzurra

Il Napoli ha ormai vinto matematicamente il terzo scudetto della storia azzurra e mentre la città si prepara a vivere la festa ufficiale in programma il 4 giugno prossimo, il consiglio di amministrazione valuta gli esuberi che potrebbero dire addio alla maglia nella prossima finestra di mercato.

Tra questi ci sono Tanguy Ndombele e Diego Demme. Ndombele, infatti, considerate le prestazioni di questa stagione, difficilmente verrà riscattato mentre Demme ha solo un altro anno di contratto quindi non è da escludere la sua partenza quest’anno per evitare di perderlo a zero.

A questi si aggiungono Bereszynski e Gollini che sono a Napoli in prestito con diritto di riscatto e Lozano e Zielinski che hanno un contratto in scadenza nel 2024. Dunque nelle prossime settimane verrà definito il loro futuro.

Resta ancora in bilico la situazione del difensore coreano Kim Min-Jae su cui pende una clausola esercitabile in estate che potrebbe portarlo via da Napoli. Il Manchester United, infatti, sembra davvero interessato all’acquisto del cartellino e pronto al pagamento della clausola rescissoria.