Napoli, 8 cessioni a gennaio? Giuntoli vuole Raspadori, già definito il primo addio del nuovo anno

L’apertura del mercato di gennaio è alle porte e la SSC Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore pugliese ha chiesto nuovi innesti ed il dirigente Giovanna Manna vuole perfezionare la squadra per permettere agli azzurri di arrivare in UEFA Champions League. Bisognerà, però, prima cedere alcuni calciatori.

Molti sono sulla lista di sbarco: Alessio Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Mario Rui, Leonardo Spinazzola, Michael Folorunsho, Giacomo Raspadori, Cyril Ngonge. Probabilmente, solo quest’ultimo potrebbe restare almeno fino a giugno. Gli altri, invece, richiedono maggiore spazio o l’intenzione di provare una nuova avventura.

Uno dei calciatori più richiesti è l’ex Sassuolo Giacomo Raspadori. Su quest’ultimo vi è infatti l’interesse di Milan, Inter, Atalanta, Lecce, Roma ed anche la Juventus di Cristiano Giuntoli. Proprio l’ex Napoli sarebbe pronto a fare follie per l’attaccante della Nazionale e prenderlo in prestito a gennaio con obbligo di riscatto al termine della stagione.

GIA’ DEFINITA LA PRIMA CESSIONE DEL MERCATO INVERNALE: ALESSIO ZERBIN PREPARA IL TRASLOCO CON DESTINAZIONE EMPOLI E LECCE. LA TRATTATIVA SI DEFINIRA’ SUBITO DOPO NATALE?

L’attaccante del Napoli è pronto ad un’esperienza lontano da Napoli, in prestito. Il calciatore ha voglia di mettersi in mostra e l’uscita dalla Coppa Italia non gli permette di avere molto minutaggio. Per questo motivo sarà lui il primo ad uscire ed avviare il trasloco da Napoli per sud, Lecce, o Centro/Nord, ad Empoli.